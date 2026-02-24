Capaccio Paestum: proseguono gli incontri sul preliminare del PUC

Grande partecipazione ieri, presso la Sala Erica di Piazza Santini, a Capaccio Paestum, per il secondo incontro pubblico riguardo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale e Strategica) per il preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale che l’ente intende adottare.

Gli incontri pubblici

Gli incontri pubblici rappresentano una fase partecipativa obbligatoria per giungere all’approvazione dello Strumento Urbanistico. Presenti, oltre al Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, anche i tecnici dell’ente e gli esperti che hanno lavorato al Piano Urbanistico Comunale.

Ai microfoni di InfoCilento il Sindaco Paolino e l’Ingegnere Renato Carrozza, che ha lavorato al progetto, hanno spiegato perché è importante che la Città dei Templi adotti il nuovo PUC redatto secondo tutte le normative vigenti e tenendo conto di tutte le valutazioni e dei vincoli ambientali e paesaggistici del territorio.