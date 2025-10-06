Capaccio Paestum: prosegue iter per l’abbattimento del Lido Kennedy

Dal Comune arriva la diffida alla società

Gaetano Paolino

Facendo seguito alla delibera di Giunta Comunale, con la quale l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, nell’ambito degli interventi di riqualificazione della fascia costiera, ha disposto la demolizione totale e la rimozione dell’ex Lido Kennedy.

L’iter

Il Comune di Capaccio Paestum ha inviato, per tramite dell’Avvocatura Comunale, intimazione e diffida alla Società Lido Kennedy Srl a far pervenire entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento il pagamento di euro 50.194,00 a titolo di rimborso spese già sostenute dal Comune di Capaccio Paestum per la demolizione parziale del compendio ex Lido Kennedy.

Con lo stesso atto, il Comune ha altresì intimato e diffidato, ex art. 1454 c.c., la società Lido Kennedy Srl a demolire le opere ancora insistenti nell’area e sgomberare le stesse entro e non oltre il termine di giorni 15 dal ricevimento, con l’avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro alcuno, il Comune di Capaccio Paestum provvederà in danno.

Il commento del sindaco

“Stiamo svolgendo un’attività – dichiara il Sindaco Paolino – fin dal nostro insediamento, tesa alla riqualificazione totale della fascia costiera al fine di renderla tra le più belle d’Italia privandola di ogni relitto o superfetazione. Per quanto concerne il relitto dell’ex stabilimento già denominato ex Lido Kennedy, al centro in passato di note vicende giudiziarie, portiamo a termine una procedura già correttamente e tempestivamente attivata dalle precedenti Amministrazioni fin dal 2019”.

