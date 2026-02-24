Capaccio Paestum: procedono i lavori per la messa in sicurezza delle strade più pericolose

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco avvocato Gaetano Paolino, sta proseguendo con un articolato piano di messa in sicurezza degli incroci pericolosi sul territorio.

Gli interventi

A seguito dell’intervento effettuato nei giorni scorsi all’intersezione tra via Laghetto e via Magna Graecia, il comandante della Polizia Municipale, maggiore Antonio Rinaldi, ha disposto l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Quistione II e la strada provinciale SP 175.

L’intersezione tra via Quistione II e la SP 175, situata nei pressi della contrada Laura, è nota per essere teatro di frequenti sinistri stradali, in particolare durante il periodo estivo a causa dell’intenso traffico e della particolare conformazione della strada.

Sussistendo le condizioni previste dal codice della strada per limitare la velocità dei veicoli che da via Quistione si immettono sulla SP 175, il Comandante Rinaldi ha previsto l’installazione di dissuasori di velocità (dossi artificiali), dispositivi lampeggianti e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Questo intervento si inserisce in una mappatura più ampia dei punti critici del Comune, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i rischi di incidenti e migliorare la sicurezza stradale. A giorni verranno completati anche i lavori su via Callimaco che interseca la SP 175.

Ulteriori lavori di messa in sicurezza sono previsti anche per le intersezioni tra Via Quistione I, Via Quistione II e Viale della Repubblica e tra Via Gueglia e Viale della Repubblica.