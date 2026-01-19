Capaccio Paestum presenta il calendario degli eventi del 2026

Martedì 20 gennaio, alle ore 17.00, presso la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Scalo, il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino, unitamente all’Assessore al Turismo Rosario D’Acunto e al responsabile dell’Ufficio Turismo Elisabetta Delli Santi, presenterà al pubblico il cartellone degli Eventi 2026, che si terranno durante l’intero anno sul territorio comunale, concepito come strumento strategico di promozione, programmazione e valorizzazione dell’offerta turistica della Città di Capaccio Paestum.

Gli appuntamenti previsti per il 2026

L’incontro sarà un’importante occasione per condividere in anteprima il calendario degli eventi previsti per il 2026, favorire una programmazione anticipata delle attività ricettive, rafforzare la collaborazione tra Amministrazione comunale e operatori turistici e raccogliere contributi, suggerimenti e proposte utili a migliorare l’efficacia complessiva del cartellone.

Le parole degli amministratori

“Quest’anno – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – come ci eravamo prefissati, abbiamo giocato d’anticipo presentando già a gennaio l’Intero cartellone degli eventi. Ovviamente, l’impianto generale può essere soggetto ad integrazioni durante il corso dell’anno, ma già oggi possiamo annunciare circa 60 eventi già programmati”.

“Abbiamo fatto un lavoro attento e costante – dichiara l’Assessore al Turismo Rosario D’Acunto – rapportandoci con le associazioni del territorio e con gli organizzatori. Presentiamo questo cartellone agli operatori del settore turistico, che sono gli stakeholder principali, in modo da poter organizzare preventivamente la loro offerta per tutto il 2026. L’occasione sarà anche utile per dare informazioni sullo stato di formazione della DMO”.