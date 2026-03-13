Cilento

Capaccio Paestum, nuovo PUC: approvato il preliminare ai fini VAS

Approvato il Preliminare di Piano del PUC e il Rapporto Preliminare VAS/VINCA: avvio della fase partecipativa per la raccolta delle osservazioni dei cittadini e dei soggetti interessati

Comunicato Stampa
Gaetano Paolino

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 12.03.2026, l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, ha approvato il Preliminare di Piano e del rapporto preliminare documento di scoping per la valutazione ambientale strategica (VAS) ela valutazione di incidenza (VINCA) e relativa presa d’atto delle osservazioni pervenute, ai sensi del combinato disposto dalla legge regionale n. 16/2004 e ss.mm.ii., dal regolamento regionale 6 ottobre 2025 n. 3 e dal d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il commento del sindaco

“Con questa delibera – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – si compie un ulteriore step dell’iter previsto per la formazione del PUC. L’Ufficio di Piano, a conclusione della procedura di valutazione ambientale (VAS e VINCA), ha predisposto un elaborato, denominato Rapporto Preliminare per la VAS – Osservazioni pervenute, contenente i verbali degli appositi incontri con i soggetti SCA del 27/01/2026 e del 23/02/2026, nonché tutte le osservazioni pervenute, da valutare e recepire nella successiva fase di redazione del PUC.

Al via il processo partecipativo

Ora, così come previsto dalle normative, ovvero dall’art. 12 del Regolamento Regionale 6 ottobre 2025 n. 3, in attuazione della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16, sarà a breve dato il via al processo partecipativo successivo all’approvazione del Preliminare di Piano da parte della Giunta Comunale, attraverso una fase di consultazione pubblica che sarà articolata in assemblee cittadine e incontri con gruppi e categorie, soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, per una raccolta strutturata di proposte e contributi dando vita a una fase di confronto garantendo trasparenza e tracciabilità del processo decisionale”.

