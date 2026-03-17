Capaccio Paestum, nuovo PUC: al via gli incontri tematici con i cittadini. Ecco il calendario degli appuntamenti

Così come previsto dalle normative, nell’ambito del percorso finalizzato alla formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), dopo l’approvazione del Preliminare di Piano da parte della Giunta Comunale (delibera di G.C. n. 106 del 12/03/2026), attraverso una fase di consultazione pubblica l’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum garantisce la partecipazione come principio strutturale e continuativo dei processi di pianificazione e programmazione territoriale, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati.

Al via gli incontri con la cittadinanza

A tal proposito, con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino, unitamente all’Ufficio di Piano, ha predisposto un calendario di incontri pubblici tematici rivolti ai cittadini, alle imprese, ai professionisti e agli operatori economici del territorio. Gli incontri rappresentano un momento di ascolto, confronto e raccolta di contributi, finalizzato ad acquisire proposte utili alla definizione delle scelte strategiche del nuovo strumento di pianificazione urbanistica. Ciascuna giornata sarà dedicata a specifiche categorie di attività economiche e professionali, come da seguente calendario.

Ecco il calendario degli incontri

25 marzo 2026 Ore 16:00 – 17:30Incontro dedicato a:professionisti (architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, periti ed altre figure professionali operanti nei settori tecnici, ambientali, economici, ecc.).Ore 18:00 – 19:30Incontro dedicato a:imprenditori agricoli e operatori del comparto agricolo (aziende agricole, allevatori, agriturismi, cooperative agricole, ecc.).

30 marzo 2026 Ore 17:00 – 19:00Incontro dedicato a:imprenditori e operatori del comparto turistico-balneare (strutture ricettive, stabilimenti balneari, servizi turistici, attività connesse al turismo, ecc.).

1 aprile 2026 Ore 16:00 – 17:30Incontro dedicato a:operatori dell’artigianato e del commercio (esercizi commerciali, negozi, mercati, laboratori artigianali, piccole imprese manifatturiere, ecc.). Ore 18:00 – 19:30Incontro dedicato a:associazioni, cittadini e tutti gli operatori non riportati dettagliatamente nei precedenti incontri(associazioni varie, comitati, piccole attività locali, ecc.).

Luogo degli incontri

Biblioteca Comunale, Sala Erica, sita in Piazza Santini – 84047 Capaccio Paestum (SA)Gli elaborati costituenti il Preliminare di Piano, approvato con D.G.C. n. 106 del 12/03/2026, sono consultabili e scaricabili sul sito web del Comune di Capaccio Paestum nella sezione dedicata “PUC”, di cui al seguente link (clicca qui).