Capaccio Paestum, novità in arrivo per la gestione degli immobili comunali

Continua senza sosta l’impegno dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum nella razionalizzazione delle risorse pubbliche. Il sindaco Gaetano Paolino ha annunciato che sono stati intrapresi importanti passi per ridurre gli affitti passivi degli immobili condotti dal Comune per le attività istituzionali.

Le novità

“Abbiamo messo in atto un lavoro attento e strategico insieme ai colleghi consiglieri, ai dipendenti comunali e al funzionario responsabile per individuare soluzioni sostenibili, in grado di garantire il buon funzionamento della macchina comunale, ma allo stesso tempo di ridurre i costi a carico dell’ente – spiega il sindaco Paolino – abbiamo identificato diversi immobili confiscati che, grazie a un’opera di adeguamento funzionale, saranno utilizzati dal Comune al posto degli immobili attualmente in locazione. Una scelta che va nella direzione di un utilizzo razionale e corretto delle risorse a disposizione”.

L’operazione, già in atto, punta a ottimizzare gli spazi a disposizione dell’amministrazione, riducendo così le spese per gli affitti. Gli immobili confiscati, una volta adeguati alle necessità operative del Comune, rappresentano una risorsa fondamentale per continuare a garantire servizi efficienti alla cittadinanza senza gravare ulteriormente sulle finanze comunali.

“Stiamo lavorando in modo serio e concreto per migliorare la gestione dei beni pubblici e far sì che ogni euro speso dall’ente venga impiegato in maniera efficiente – conclude il sindaco Paolino – l’amministrazione comunale proseguirà su questa strada con l’obiettivo di ottimizzare la gestione degli spazi pubblici e ridurre al minimo gli sprechi”.