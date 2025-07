Capaccio Paestum: nasce il comitato “NO Antenna 5G al Capoluogo”

Il 13 luglio 2025, nel pomeriggio, alcune centinaia di cittadini di Capaccio Paestum si sono riuniti spontaneamente presso i locali del Centro Pastorale “Monsignor Alfredo Renna”, situato a Capaccio Capoluogo. L’incontro, estremamente partecipato, ha avuto come obiettivo centrale la discussione e la pianificazione di azioni riguardo la problematica legata all’installazione, attualmente in corso, di un’antenna 5G di telefonia mobile Vodafone. L’impianto è in fase di realizzazione in via Cupone, sempre a Capaccio Capoluogo.

Le decisioni del Comitato

A seguito di un’ampia e coinvolgente discussione, i cittadini presenti hanno raggiunto un accordo unanime su una serie di azioni immediate. La prima e fondamentale decisione è stata la costituzione di un Comitato Cittadino denominato “NO ANTENNA 5G AL CAPOLUOGO”. Questo nuovo ente avrà il compito di guidare le iniziative future. Contestualmente, è stato deliberato di richiedere un accesso formale agli atti amministrativi relativi al procedimento di approvazione della Determina Dirigenziale n. 182 del 16/06/2025, emessa dal Comune di Capaccio Paestum, che ha autorizzato l’installazione dell’antenna Vodafone.

Azioni legali e richiesta di un consiglio comunale

Il Comitato ha inoltre deciso di conferire un incarico a un tecnico esperto in materia. Il suo ruolo sarà quello di verificare l’esistenza dei presupposti legali necessari per adire le competenti autorità giudiziarie, in ogni sede opportuna, al fine di tutelare gli interessi legittimi sia dei singoli cittadini che del Comitato stesso. Parallelamente, verrà promossa, con il coinvolgimento di esponenti politico-istituzionali, la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario e monotematico. L’ordine del giorno sarà incentrato esclusivamente sull’installazione della nuova infrastruttura per telecomunicazioni, che ospita l’impianto per l’antenna 5G di telefonia mobile Vodafone, ubicata su suolo privato nel Comune di Capaccio Paestum, specificamente a Capaccio Capoluogo, in via Cupone, FOGLIO 42, P.LLA 103.

Prossimi passi

L’incontro si è concluso con l’obiettivo condiviso di promuovere una vasta mobilitazione generale cittadina. Questa iniziativa mirerà a coinvolgere attivamente i soggetti politici, gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni presenti sul territorio, con la finalità primaria di garantire la salvaguardia del diritto alla salute e la tutela ambientale e paesaggistica dell’intero territorio. La prossima riunione del Comitato è già stata fissata per sabato 19 luglio, alle ore 17:00, nuovamente presso il Centro Pastorale “Monsignor Alfredo Renna” a Capaccio Capoluogo. Questo appuntamento sarà cruciale per ulteriori aggiornamenti e per la costituzione ufficiale e formale del Comitato Cittadino “NO ANTENNA 5G AL CAPOLUOGO”.