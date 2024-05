Capaccio Paestum: la proloco “RettifiliAmo” festeggia un anno di attività

Perché nasce la proloco “RettifiliAmo”. Un anno di attività. Le Pro loco sono associazioni locali, nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio/contrada di Capaccio Paestum.

La proloco “RettifiliAmo”

RettifiliAmo infatti nasce, per volontà di persone appartenenti al Rettifilo, animate dal forte spirito di fare qualcosa per movimentare la borgata. Oggi ha il pregio di avere tra gli associati non solo persone del Rettifilo ma anche di altre contrade; propone l`obiettivo di guardare anche oltre, in quanto, crede che con la collaborazione, si possa andare lontano.

I valori che hanno ispirato i fondatori sono quelli dell’amore, della fratellanza, dell’aiuto verso il prossimo e lo spirito di collaborazione. Essi non nascondono, che durante il percorso non abbiano incontrato ostacoli ma, si sa, che sarebbe stato impossibile non incontrarne: “solo chi non fa niente non sbaglia“. Una cosa è certa: non si sono mai sottratti al confronto. ln questi giorni ricorre il primo anno di attività, anno caratterizzato da diversi eventi, piccoli e grandi che siano stati, ma tutti animati da un unico spirito, “Fare del bene alla gente”. Non interessa essere i primi o i promotori ma rendere felice la gente. Non interessano i grandi progetti, ma si pongono soprattutto in “Ascolto” per continuare a fare di più, a farlo sempre meglio ed essere aperti verso chiunque voglia stare insieme con il solo scopo di “Divertirsi e far Divertire”.

Le aspettative per il futuro

Le Aspettative per il Futuro sono tante, collaborare sempre di più con le altre realtà associative del territorio per fare tanto soprattutto per i meno fortunati. Si coglie l’occasione, per ringraziare pubblicamente, il Comune e tutta l’Amministrazione, per il costante e continuo supporto, che ad oggi non hanno fatto mai mancare. l soci ricordano infine, che le porte sono aperte a tutti.