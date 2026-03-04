Capaccio Paestum, installati dossi artificiali in Via Quistione: ecco gli interventi completi

Via Quistione II, a Capaccio Paestum, è stata troppo spesso teatro di incidenti gravissimi, a volte dall’esito drammatico.

Terminati gli interventi

Troppo pericoloso, stando anche alle segnalazione dei cittadini, ripetute nel corso del tempo, l’incrocio tra l’arteria, la Strada Provinciale 175 e via Callimaco e la richiesta di interventi importanti e urgenti è stata accolta dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Gaetano Paolino e dal Comando della Polizia Municipale guidato dal Comandante, Antonio Rinaldi che, solo pochi giorni fa, ha dato notizia del termine degli interventi.

Su tutto il tratto viario è stata installata nuova segnaletica e sono stati installati anche dossi artificiali, dissuasori di velocità per rallentare la corsa dei veicoli in transito. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto l’intersezione delle arterie per mostrarvele alla luce degli interventi effettuati e fare il punto.