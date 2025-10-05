Capaccio Paestum, incidente tra due auto in località Laura. Ferito il cagnolino a bordo di una delle vetture

A bordo di una delle vetture anche un cane, trasferito da un veterinario

A cura di Alessandra Pazzanese

Paura pochi minuti fa in località Laura di Capaccio Paestum, di preciso in via Quistione.

Due auto si sono scontrate, per cause da accertare, diversi i danni riportati dai due veicoli, illesi i conducenti delle vetture, entrambi stranieri.

Coinvolto anche un cane

A rimanere coinvolto nell’incidente, però, il cane di uno dei conducenti che viaggiava in auto con lui.

Il cane, a causa dell’impatto, sarebbe finito fuori dal trasportino sfondando il parabrezza del veicolo.

Il cucciolo è stato portato immediatamente da un veterinario.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum in servizio, al comando di Clelia Saviano, che proprio in questi minuti stanno effettuando tutti i rilievi del caso, stanno provvedendo a veicolare il traffico e a mettere in sicurezza la carreggiata.

