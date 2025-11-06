Capaccio Paestum, incidente in via Terra delle Rose. Due feriti

Due le persone accompagnate in ospedale

A cura di Alessandra Pazzanese
Incidente

Ennesimo incidente a Capaccio Paestum, dopo lo scontro avvenuto ieri mattina in via Magna Graecia, oggi altre due auto si sono scontrate in via Terra delle Rose.

I feriti

Due persone sono rimaste ferite nel sinistro che ha visto coinvolte una Volkswagen Golf con a bordo due cittadini extracomunitari e una Reanault Clio con a bordo due giovani del posto.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze e l’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum. Due le persone accompagnate in ospedale.

I rilievi del caso

I rilievi del caso sono stati eseguiti dai Carabinieri della locale Stazione coordinati dalla Compagnia di Agropoli al Comando del Capitano, Giuseppe Colella.

A veicolare il traffico, visto che l’incidente ha causato lunghe code, gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Clelia Saviano.

