Attualità

Capaccio Paestum, ieri la giornata ecologica: raccolti quintali di rifiuti dal litorale

Hanno collaborato tutte le associazioni del territorio alla giornata di raccolta dei rifiuti spiaggiati tenutasi sul litorale di Capaccio Paestum

Alessandra Pazzanese

Hanno collaborato tutte le associazioni del territorio alla giornata di raccolta dei rifiuti spiaggiati tenutasi sul litorale di Capaccio Paestum. Centinaia i volontari che, con il patrocinio del Comune, guidato dal Sindaco Gaetano Paolino, hanno preso parte all’iniziativa “Riprendiamoci i nostri rifiuti”. Le spiagge sono state ripulite e liberate, così, da quintali di rifiuti.

Una domenica diversa e dedicata all’ambiente

Una domenica diversa e dedicata all’ambiente, dunque, la pulizia delle spiagge ha preso il via da due zone, interessando aree vastissime: l’Oasi Dunale di Legambiente partendo da via degli Americani e la spiaggia di località Licinella partendo da via dell’Amore. I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto proprio le spiagge di Capaccio Pestum per l’occasione, per farsi raccontare tutti i dettagli di un’iniziativa, tanto utile all’ambiente, da Maurizio Paolillo, promotore dell’evento e presidente dell’associazione “Balneari di Capaccio Paestum”.

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