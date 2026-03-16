Capaccio Paestum, ieri la giornata ecologica: raccolti quintali di rifiuti dal litorale

Hanno collaborato tutte le associazioni del territorio alla giornata di raccolta dei rifiuti spiaggiati tenutasi sul litorale di Capaccio Paestum. Centinaia i volontari che, con il patrocinio del Comune, guidato dal Sindaco Gaetano Paolino, hanno preso parte all’iniziativa “Riprendiamoci i nostri rifiuti”. Le spiagge sono state ripulite e liberate, così, da quintali di rifiuti.

Una domenica diversa e dedicata all’ambiente

Una domenica diversa e dedicata all’ambiente, dunque, la pulizia delle spiagge ha preso il via da due zone, interessando aree vastissime: l’Oasi Dunale di Legambiente partendo da via degli Americani e la spiaggia di località Licinella partendo da via dell’Amore. I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto proprio le spiagge di Capaccio Pestum per l’occasione, per farsi raccontare tutti i dettagli di un’iniziativa, tanto utile all’ambiente, da Maurizio Paolillo, promotore dell’evento e presidente dell’associazione “Balneari di Capaccio Paestum”.