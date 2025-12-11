Capaccio Paestum: grande partecipazione all’incontro “Rigeneriamo la Pineta”, ecco le proposte di Legambiente

Grande partecipazione, questa mattina, presso la Sala Erica di Piazza Santini, a Capaccio Paestum, per l’incontro promosso da Legambiente denominato “Rigeneriamo la Pineta: le proposte di Legambiente per il restauro della foresta costiera”, un appuntamento dedicato al futuro delle pinete litoranee e alla definizione di un nuovo modello di gestione e tutela di un ecosistema sempre più fragile minacciato da incendi, crisi climatica, degrado ambientale e pressione antropica”.

L’incontro

L’incontro si è avvalso della partecipazione di tanti esperti del settore e, durante l’incontro, sono state illustrate tre linee di azione prioritarie, tra cui l’istituzione di un Tavolo di Governance Straordinaria tra gli Enti, la definizione di un Piano di Restauro Ecologico Scientifico in collaborazione con l’Università e l’attivazione di un Patto di Comunità per la mobilitazione di risorse e partecipazione cittadina.

Gli interventi

Ai microfoni di InfoCilento a fare il punto della situazione e a raccontare dei progetti a tutela del territorio cilentano il presidente di Legambiente Capaccio Paestum, Pasquale Longo; il coordinatore del NOETAA Provinciale, Rosario Di Crisci con il vicecoordinatore Aldo Spinelli, il Docente della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli, Salvatore Faugno e la Dirigente del Settore che si occupa di Tutela Parchi nella Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità della Regione Campania, la dottoressa Maria Rosaria della Rocca.