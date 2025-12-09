Capaccio, “Rigeneriamo la Pineta”: un incontro per discutere le proposte di Legambiente per il restauro della foresta costiera

Legambiente organizza per giovedì 11 dicembre il convegno “Rigeneriamo la Pineta: le proposte di Legambiente per il restauro della foresta costiera”, un appuntamento dedicato al futuro delle pinete litoranee e alla definizione di un nuovo modello di gestione e tutela di questo ecosistema sempre più fragile minacciato da incendi, crisi climatica, degrado ambientale, pressione antropica. Un patrimonio naturale fondamentale per la biodiversità, la qualità dell’aria, la protezione del suolo e la resilienza delle aree litoranee. Occorre trasformare il degrado costiero in un’opportunità di rinascita ecologica e territoriale.

L’incontro

Il convegno sarà un’occasione di confronto tra esperti, tecnici, amministrazioni, associazioni e cittadini interessati alla salvaguardia del patrimonio naturale. Verranno presentati dati aggiornati sullo stato delle pinete costiere, esperienze di successo e piani di intervento replicabili in altri territori.

Durante l’incontro Legambiente illustrerà tre linee d’azione prioritarie, tra cui l’istituzione di un Tavolo di Governance Straordinaria tra gli Enti, la definizione di un Piano di Restauro Ecologico Scientifico in collaborazione con l’Università e l’attivazione di un Patto di Comunità per la mobilitazione di risorse e partecipazione cittadina.

Pasquale Longo, presidente di Legambiente Paestum dichiara: “Non si tratta solo di piantare nuovi alberi, ma di ricostruire la resilienza del nostro territorio. Legambiente chiede agli Enti un impegno formale che preveda risorse e competenze subito. Tutti i cittadini e gli stakeholder sono invitati a partecipare per condividere questo patto di rigenerazione e affrontare insieme le sfide climatiche dei prossimi decenni.”

L’incontro si terrà dalle ore 10.00 nella BiblioErica in piazza Santini / Capaccio Scalo.