Capaccio Paestum, riqualificazione della pineta: presto al via l’intervento di messa in sicurezza

Il vicesindaco e assessore all’urbanistica di Capaccio Paestum Maria Sarno ha partecipato in Provincia alla Conferenza dei servizi del progetto Masterplan Litorale Salerno Sud che ha l’obiettivo di riqualificare la pineta, il litorale e le zone degradate lungo la fascia costiera dei Comuni di Capaccio Paestum ed Eboli.

Il progetto

Il progetto, in particolare, ha lo scopo di valorizzare la fascia pinetata attraverso la manutenzione e la messa in sicurezza del bosco. “La bonifica e riqualificazione della pineta – spiega il sindaco Paolino – che avviamo con questo progetto, ne renderà finalmente possibile la fruizione per restituire dignità a una zona che per troppo tempo è stata abbandonata, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza nella natura. Un progetto strategico per Capaccio Paestum e per la riqualificazione di tutta l’area del litorale”. Il progetto prevede opere di ingegneria naturalistica leggera accompagnate da un recupero dell’habitat, la ripulitura del sottobosco, il processo di rinaturalizzazione della pineta e l’avvio di una sperimentazione per contrastare il dilagare della cocciniglia tartaruga.

“La cocciniglia è un parassita infestante che attacca gli alberi di pino, compromettendone lo stato di salute e causando possibili problemi di stabilità e quindi di sicurezza – spiega l’assessore Sarno – il progetto a cui stiamo lavorando stanzia importanti risorse per contrastare l’insetto e porre rimedio a quella che è diventata una vera e propria emergenza fitosanitaria. Solo partendo da questo importante intervento, la pineta potrà tornare ad essere pienamente fruibile”.