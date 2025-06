Capaccio Paestum: Giunta approva istituzione gruppo di lavoro per rafforzamento sistema anticorruzione

La giunta comunale di Capaccio Paestum, su proposta dell’assessore agli affari generali Decio Rinaldi, ha approvato l’istituzione di un Gruppo di Lavoro per l’implementazione del Sistema di Gestione Anticorruzione volto a rafforzare la trasparenza e l’integrità dell’operato amministrativo.

“La prevenzione della corruzione e la promozione dell’etica pubblica rappresentano pilastri fondamentali per il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, elementi essenziali per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni – spiega il sindaco Gaetano Paolino – abbiamo così costituito un gruppo di lavoro per adottare il sistema di gestione anticorruzione certificato secondo la norma ISO 37001 che rappresenta un’opportunità strategica per l’Ente di elevare ulteriormente gli standard di integrità, di ridurre i rischi legati alla corruzione e di dimostrare un impegno forte verso la buona governance.

Andiamo nella direzione della trasparenza e della legalità declinando i principi in azioni concrete: nel nostro modo di agire, in tutti i nostri atti e anche nella formazione con il personale e di informazione nei confronti dei cittadini. Continuiamo a lavorare quotidianamente con i consiglieri e gli assessori per risolvere problemi di interesse generale, nel rispetto dei principi sulla trasparenza e sulla legalità”.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi, la mappatura e valutazione dei rischi di corruzione specifici dell’Ente, con particolare attenzione ai processi più esposti (appalti, concessioni, autorizzazioni, gestione del personale), l’eventuale revisione o integrazione delle procedure interne esistenti (es. codice di condotta, procedure di appalto) per renderle conformi ai requisiti della ISO 37001 e un piano di formazione per tutto il personale dell’Ente. Il gruppo di lavoro non comporterà oneri per l’ amministrazione.