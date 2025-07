Capaccio Paestum: due auto rubate in località Laura in pochi giorni

È di pochi minuti fa l’ultima segnalazione di un’auto rubata in località Laura di Capaccio Paestum.

La denuncia

A denunciare il furto un cittadino indignato: l’auto, una 500X, apparteneva alla figlia e il GPS l’ha localizzata nel comune di Terzigno.La vettura è stata rubata circa tre ore e mezzo fa. Dalla stessa zona venerdì scorso è stata rubata una Panda Cross.

Il modus operandi

Un fenomeno, quello dei furti di auto in località Laura, che non si arresta nonostante la zona, in questo periodo, sia affollata di turisti che raggiungono le spiagge. Con ogni probabilità i ladri riescono ad agire inosservati entrando nelle automobili con chiavi in grado di aprirle in modo da non dare nell’occhio.

Allarme tra i cittadini

I residenti continuano a chiedere maggiori controlli alle forze dell’ordine e l’installazione di videocamere con cui sorvegliare in maniera capillare il territorio.