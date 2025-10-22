Capaccio Paestum, domani l’ultimo saluto ad Anna Palladino: la 70enne vittima di un incidente stradale

La salma arriverà dall'ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno intorno alle ore 10:30 e alle 15:00 saranno celebrati i funerali

A cura di Alessandra Pazzanese
Anna Palladino

Si terranno domani, presso la Basilica Paleocristiana di Paestum, i funerali della settantenne Anna Palladino, deceduta in un tragico incidente stradale avvenuto domenica sera in via Magna Graecia.

La salma, su cui era stato disposto l’esame esterno, arriverà dall’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno intorno alle ore 10:30 e alle 15:00 saranno celebrati i funerali. Dopo il rito funebre il feretro proseguirà per il cimitero di Agropoli.

L’incidente

La signora Palladino si trovava a bordo della sua auto, una Fiat Panda, domenica sera quando si scontrò con una Fiat 500 con a bordo due ragazze del salernitano. La donna fu trasportata d’urgenza presso il nosocomio di Salerno, ma le ferite riportate si rivelarono troppo gravi.

Le auto terminarono la loro corsa contro la recinzione di un’abitazione. Nessuna ferita grave, per fortuna, per le due giovani donne, poi sottoposte ad alcol test e a test antidroga, a bordo della 500.

Leggi anche:

Tragico incidente stradale a Capaccio Paestum: perde la vita Anna Palladino

I rilievi

I rilievi del caso furono eseguiti dai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal cap. Giuseppe Colella.

Il cordoglio

La signora Anna lascia il figlio Angelo, la nuora Carmen, i nipotini Mario e Leonardo, i fratelli Pasquale e Nicola, i parenti e tutta la comunità capaccese sconvolta per la perdita improvvisa di una donna conosciuta e benvoluta.

