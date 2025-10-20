Tragico incidente stradale a Capaccio Paestum: perde la vita Anna Palladino

È successo durante la notte, la vittima è stata trasferita in ospedale ma è deceduta poco dopo il ricovero

A cura di Ernesto Rocco
Anna Palladino

Ennesima tragedia ha scosso la comunità di Capaccio Paestum. In grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri è morta Anna Palladino, una donna di 70 anni residente nella città dei templi, deceduta in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro.

Il sinistro si è verificato lungo via Magna Graecia, all’altezza dell’incrocio con via Laghetto. L’impatto particolarmente violento, ha coinvolto due vetture: una Fiat 500, condotta dalla vittima, e una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano due giovani originarie di Salerno.

La dinamica dell’impatto e i soccorsi

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra i due veicoli. La violenza della collisione è stata tale che entrambe le auto hanno terminato la loro corsa contro la recinzione di un’abitazione situata ai margini della carreggiata, come riportato dalle forze dell’ordine intervenute.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno mobilitato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica proveniente dall’ospedale di Agropoli. Le condizioni di Anna Palladino sono apparse subito critiche. Dopo le prime e disperate manovre di rianimazione, la 70enne è stata intubata e trasportata d’urgenza presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Nonostante ogni sforzo, la donna è purtroppo deceduta nel corso della notte a causa della severità dei traumi riportati.

Le due giovani occupanti della Fiat Panda hanno riportato ferite lievi. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul luogo e in ospedale, sono state sottoposte ai test tossicologici di rito, come previsto in questi casi.

Rilievi e indagini in corso

I rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Agropoli. Le indagini sono volte ad accertare la precisa dinamica del sinistro e a stabilire eventuali responsabilità.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, la salma di Anna Palladino è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Ruggi d’Aragona.

Nel frattempo, l’intera comunità di Capaccio Paestum si è stretta con profondo cordoglio attorno ai familiari della donna, che era molto conosciuta in zona ed è scomparsa improvvisamente.

