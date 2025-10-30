Capaccio Paestum, Corradino rompe con i consiglieri della sua lista: “Non ci sono più i presupposti politici”

A pochi mesi dalle elezioni comunali di maggio 2025, si consuma la frattura all’interno della coalizione che aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Simona Corradino. L’ex candidata e attuale consigliera comunale di Capaccio Paestum ha annunciato pubblicamente la fine della collaborazione politica con gli altri eletti nelle liste “Con Simona Corradino Sindaco” — Luigi Delli Priscoli, Mimmo De Riso e Marianna Ruggiero — motivando la decisione con “la perdita della condivisione politica e dei presupposti programmatici”.

La scelta di Simona Corradino

Corradino ha ricordato come la coalizione nata lo scorso maggio rappresentasse “una visione della città diversa da quella presentata da altri candidati e un modo di amministrare distante dalla maggioranza uscente poi ricandidata e rieletta”. Tuttavia, ha aggiunto, “i consiglieri eletti nelle mie liste hanno più volte votato argomenti politicamente caratterizzanti la maggioranza”, sancendo di fatto “un sostanziale cambio di collocazione”.

Per la consigliera, questa situazione rappresenta “una rottura con quanti hanno espresso la volontà di vedere un’opposizione coesa e determinata”, seppur “responsabile e propositiva rispetto ai provvedimenti nell’interesse generale”. Corradino ha ribadito la propria intenzione di proseguire il mandato nei banchi dell’opposizione, nel rispetto del ruolo istituzionale e del mandato ricevuto da 3.794 elettori.

Il futuro

“Continuerò a controllare, avanzare proposte e vigilare sull’operato amministrativo”, ha dichiarato, richiamando l’articolo 54 della Costituzione: “Svolgerò il mio mandato con onore e disciplina”.