Simona Corradino candidata a Sindaco di Capaccio Paestum

Capaccio Paestum è pronta a voltare pagina, a ripristinare senza tentennamenti la legalità e la moralità tanto mortificate negli ultimi anni, a riprendersi il ruolo che merita per storia e tradizione, a guardare al futuro con fiducia perché consapevole delle sue immense potenzialità.

Le prime dichiarazioni

“Mi candido a Sindaco del nostro splendido Comune perché gli effetti del buco economico finanziaria, a cui l’amministrazione dimissionaria ci ha portati, non devono ricadere sulle spalle dei cittadini; mi candido perché tutti i cittadini di Capaccio Paestum possano partecipare e contribuire alla crescita sociale ed economica del nostro territorio avendo pari opportunità nel segno dell’inclusione, della competenza e della giustizia sociale. Care cittadine e cari cittadini intendo perseguire l’interesse pubblico con autonomia e competenza indirizzando tutta l’azione amministrativa al bene collettivo senza favoritismi o corsie preferenziali, nel segno della tutela dei più deboli, della sicurezza, della difesa del territorio e dell’ambiente in cui viviamo, lavorando alacremente per lo sviluppo economico e sociale che Capaccio Paestum merita.

Gli obiettivi

Ci impegneremo insieme per ridare slancio al nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico perché sarà fonte di opportunità per tutti. Sono certa che sarà una campagna elettorale entusiasmante, auspicabilmente civile e aperta al confronto perché sono di Capaccio Paestum, vivo e abito nel nostro stesso territorio, ne conosco quindi le problematiche e le immense e ancora in parte inesplorate ricchezze. Ringrazio tutti quelli che daranno il loro apporto e contribuiranno a dare forza al progetto comune; ringrazio gli amici che sin da ora mi supportano e quelli che, sono sicura, si aggiungeranno nel corso del nostro cammino. Sono convinta che insieme faremo un ottimo lavoro”.

La Bio

L’avvocato Simona Corradino ha 50 anni, capaccese doc, alla prima esperienza politica e senza tessere di partito, si è specializzata in studi sulla Pubblica Amministrazione presso l’Università di Bologna, con corsi di perfezionamento e master in Scienza e Finanza degli Enti Locali e in Contratti Pubblici. Risiede nella città dei Templi, dove esercita anche la propria attività professionale con particolare riferimento alla tutela degli interessi sociali e ambientali.