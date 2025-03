Elezioni a Capaccio Paestum: continuano gli incontri del candidato sindaco Pasquale Quaglia. «Serve un riscatto»

Pasquale Quaglia, candidato sindaco di Capaccio Paestum, prosegue il suo tour elettorale, intensificando gli incontri per raccogliere adesioni al suo progetto politico che vanta tre liste. L’obiettivo dichiarato è il “riscatto dallo sfacelo” della città, attraverso un programma che punta a coinvolgere attivamente i giovani e a rilanciare il turismo di qualità.

I giovani al centro del progetto

“Sono molto soddisfatto dai contatti che sto prendendo sul territorio,” afferma Quaglia, “mi fa molto piacere che maggiormente i giovani stiano dialogando con me. Punterò molto su di loro, in quanto saranno il futuro pulsante di questa città e della mia campagna elettorale.” Il candidato annuncia che le sue tre liste, e altre in fase di completamento, saranno composte da numerosi giovani, come segno di una forte volontà di rinnovamento.

Ascolto del territorio e contatti con gli imprenditori

Quaglia ha sottolineato anche l’importanza dell’ascolto del territorio, riferendo di numerosi incontri con persone comuni che gli danno “la forza di andare avanti senza esitazione.” Tra i suoi obiettivi prioritari, il PUC (Piano Urbanistico Comunale), per il quale è in costante contatto con imprenditori dei vari settori presenti a Capaccio Paestum: caseario, agricolo, turistico e commerciale.

Rilancio del turismo di qualità e tutela del patrimonio ambientale

“Si deve rilanciare il turismo,” dichiara inoltre Quaglia, “Capaccio Paestum non merita il turismo di prossimità, ma un turismo di alta qualità.” Il candidato pone l’accento sulla necessità di tutelare la pineta, “che sta morendo,” e di migliorare l’indotto turistico con “proposte serie per chi sceglie il nostro paese come meta da visitare e soggiornare.”

Un appello alla società civile

Quaglia è consapevole delle difficoltà economiche in cui versa la città, ma si dice convinto che, “con l’aiuto di chi ama il proprio paese, ce la si può fare.” Rivolge un appello alla società civile, in particolare ai cittadini che “la mattina si alzano presto per andare a lavoro e fanno salti mortali per gestire i bilanci familiari,” invitandoli a credere in lui e ad appoggiarlo nel suo impegno politico.

Prossimi incontri pubblici e presentazione della squadra

A breve, Quaglia inizierà una serie di incontri pubblici per presentare la sua squadra e illustrare nel dettaglio il suo programma elettorale.