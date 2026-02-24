Capaccio Paestum, Corradino presenta interrogazione sul PUC: «manca la visione futura della Città»

Presente all’incontro pubblico sul Piano Urbanistico Comunale (PUC), tenutosi ieri presso la Sala Erica di Capaccio Paestum, anche l’Avvocato Simona Corradino, consigliere comunale di opposizione che, riguardo al PUC, ha protocollato all’ente un’interrogazione a risposta scritta.

“La visione della Capaccio Paestum futura ancora manca e con l’interrogazione s’intende verificare la correttezza del percorso seguito nella redazione del Preliminare di Piano, la trasparenza delle scelte operate e la chiara individuazione delle responsabilità politiche e tecniche.

Considerata la rilevanza strategica del PUC si ritiene indispensabile che il Consiglio Comunale sia posto nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo su un processo destinato ad incidere in modo duraturo sull’assetto del territorio comunale”, si legge tra le premesse alla lunga interrogazione indirizzata al Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, al Segretario Generale e all’Ufficio di Piano. Ai microfoni di InfoCilento, la consigliera Corradino ha spiegato le sue posizioni a riguardo.