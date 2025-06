Capaccio Paestum: c’è la data del primo Consiglio Comunale

È stato convocato per il 30 giugno, alle ore 10.00 in prima convocazione e per il 1° luglio, alle ore 18.30, in seconda convocazione, il primo Consiglio Comunale di Capaccio Paestum.

Gli argomenti all’ordine del giorno saranno l’elezione del Consiglio Comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 25 e del 26 maggio 2025 con la convalida degli eletti con il seguente giuramento del Sindaco.

I punti all’ordine del giorno

L’assise prevede, inoltre, l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, del Vice Presidente del Consiglio Comunale e le comunicazioni, da parte del Sindaco, dei nominativi dei componenti della Giunta. Si procederà quindi alla costituzione dei gruppi consiliari e alla nomina dei capigruppo, alla nomina della Commissione Elettorale Comunale e al conferimento delle deleghe per rappresentare il Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Tra i punti all’ordine del giorno anche la costituzione delle Commissioni Consiliari con la nomina dei membri della Commissione Comunale preposta all’aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari per le Corti di Assise. Il Consiglio Comunale discuterà anche dell’istituzione di aree per il parcheggio temporaneo ad uso pubblico stagione estiva.

La seduta

L’assemblea si terrà presso la sede comunale di Capaccio Capoluogo. Intanto il sindaco, Gaetano Paolino, nei giorni scorsi ha annunciato i nomi che faranno parte della Giunta Comunale rendendo noto, così, che entreranno a far parte della giunta capaccese dei professionisti esterni che lavoreranno in piena sinergia e collaborazione con i consiglieri eletti.