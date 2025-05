Capaccio Paestum, il sindaco Gaetano Paolino: «La mia amministrazione guarderà al futuro»

E’ stato proclamato ieri, presso l‘Aula Consiliare della sede municipale di Capaccio Capoluogo, sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino.

Le prime dichiarazioni

Commosse le sue prime parole pronunciate indossando la fascia tricolore, Paolino non ha mancato di esprimersi sulla situazione del Comune i cui atti sono al vaglio di una Commissione d’Indagine incaricata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito: “Ben venga la commissione che è stata nominata perché deve accertare, in base al compito che ha ricevuto dal Ministro e dal Prefetto il contenuto di determinati atti che precedono la mia amministrazione. Lo deve fare con la massima attenzione e noi saremo a disposizione per qualsiasi eventuale necessità e chiarimento. La mia amministrazione guarderà lontano, guarderà al futuro” ha detto il sindaco Paolino.

“La mia amministrazione guarderà avanti”

Il mio impegno e quello della mia squadra è teso al sacrificio, al rispetto dei cittadini, al rispetto dei principi della democrazia e della partecipazione” ha affermato ancora annunciando di voler onorare la fascia che indossata attraverso l’impegno. Paolino ha espresso la ferma intenzione di continuare a fare squadra anche con i consiglieri non eletti e di voler instaurare con i dipendenti comunali sin da subito un rapporto di collaborazione produttivo per provare a rilanciare in modo incisivo il nome di Capaccio Paestum.

Il primo cittadino ha anche espresso la volontà di collaborare, nel massimo rispetto dei valori della democrazia, con i consiglieri di minoranza. Tante persone, tra gli applausi, hanno augurato un proficuo mandato al nuovo sindaco che, tra le altre cose, ha raccontato, ai microfoni di InfoCilento, dei suoi primi giorni da primo cittadino di Capaccio Paestum.