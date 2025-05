Gaetano Paolino proclamato sindaco di Capaccio Paestum alla presenza di tanti cittadini e sostenitori

“È un onore per me indossare questa fascia e proverò ad onorarla nel migliore dei modi” sono queste le prime parole pronunciate dal sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino subito dopo la sua proclamazione a sindaco e quindi subito dopo aver indossato, per la prima volta, la fascia tricolore.

La proclamazione e le prima dichiarazioni

Visibilmente commosso, il nuovo sindaco della Città dei Templi, ha continuato: “Oggi è un giorno importante per i cittadini di Capaccio Paestum: si insedia la nuova amministrazione che guarda al futuro. Il mio impegno e quello della mia squadra è teso al sacrificio, al rispetto dei cittadini, al rispetto dei principi della democrazia e della partecipazione”.

Paolino ha espresso la ferma intenzione di continuare a fare squadra anche con i consiglieri non eletti e di voler instaurare con i dipendenti comunali sin da subito un rapporto di collaborazione produttivo per provare a rilanciare in modo incisivo il nome di Capaccio Paestum.

La commissione d’inchiesta

Il neoeletto sindaco non ha mancato di parlare delle indagini da parte della Commissione d’Inchiesta nominata per fare chiarezza sulle vicende amministrative passate del Comune: “Ben venga la commissione che è stata nominata perché deve accertare, in base al compito che ha ricevuto dal Ministro e dal Prefetto il contenuto di determinati atti

che precedono la mia amministrazione. Lo deve fare con la massima attenzione e noi saremo a disposizione per qualsiasi eventuale necessità e chiarimento. La mia amministrazione guarderà lontano, guarderà al futuro”.

Paolino ha anche espresso la volontà di collaborare, nel massimo rispetto dei valori della democrazia, con i consiglieri di minoranza.

Tante persone, tra gli applausi, hanno augurato un proficuo mandato al nuovo sindaco.