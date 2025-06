Capaccio Paestum: carcasse di animali nel canale consortile: interviene la Polizia Municipale e l’ASL Veterinaria

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Clelia Saviano, sono stati impegnati in località Gromola, di preciso in via del Sele, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini.

La scoperta

Sul posto gli agenti hanno riscontrato la presenza di alcune carcasse di animali all’interno del canale consortile destinato alle acque per l’irrigazione. Le carcasse erano, con ogni probabilità, di specie ovina. Subito è stato attivato il servizio di rimozione delle carcasse e a collaborare nell’attività di recupero, durate alcune ore, gli operai del Consorzio di Bonifica.

Gli interventi

Sul posto sono giunti anche gli operatori del servizio dell’ASL Veterinaria di Capaccio Paestum. Sono in corso le indagini per determinare la provenienza delle carcasse abbandonate ed individuare eventuali responsabili.

Chiesti maggiori controlli

Continuano le attività a tutela dell’ambiente nel Comune di Capaccio Paestum, da tempo i residenti chiedevano di attenzionare località Gromola da dove, nel corso del tempo, sono stati segnalati tanti casi simili con il ritrovamento di tante carcasse di animali d’allevamento.