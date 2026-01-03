Capaccio Paestum, Capoluogo ancora senza acqua, Paolino: “Stiamo intervenendo”

Continuano i problemi dovuti all’interruzione idrica a Capaccio Paestum, soprattutto al Capoluogo. L’Asis ha interrotto l’erogazione dell’acqua, in alcuni giorni e in alcune fasce orarie, anche durante il periodo delle festività natalizia e l’emergenza ha messo in serie difficoltà i cittadini che si sono detti esasperati di fronte ad una situazione di gravità che, purtroppo, non ha riguardato solo il periodo estivo.

Cittadini esasperati

“E’ inaccettabile rimanere senza acqua. Non è un disservizio, è un insulto alla nostra vita quotidiana. Le autorità competenti devono intervenire subito” ha protestato R.T., cittadina residente al Capoluogo. Alla sua protesta si è aggiunta, in maniera corale, quella di altri cittadini esasperati e tempestivamente è arrivata la risposta del sindaco, Gaetano Paolino.

La replica del primo cittadino

“Anche in questi ultimi tempi ho fatto segnalazioni agli organi competenti e ho tenuto un’ulteriore riunione per la verifica dei serbatoi esistenti”. Anche il Consigliere di minoranza, Carmine Caramante, ha sottolineato l’impegno del primo cittadino per fronteggiare una situazione incresciosa sottolineando la presenza di un programma di interventi che in un anno dovrebbe portare alla soluzione definitiva di una questione annosa.

Criticità da risolvere

Ai microfoni di InfoCilento, proprio il Sindaco Gaetano Paolino, raccontando degli impegni amministrativi da portare avanti per il nuovo anno ha fatto sapere: “Ci sono tante problematiche da provare a risolvere e quella più importante è quella dell’acqua e stiamo provando a risolverla: abbiamo fatto aprire anche un fascicolo, un procedimento per verificare perché le fonti che abbiamo a Trentinara non vengono utilizzate correttamente a vantaggio dei cittadini di Capaccio Paestum.

Proveremo ad investire per provare a trovare delle fonti autonome sul territorio e sono convinto che tra gennaio e febbraio riusciremo a trovarle” ha affermato il Sindaco.