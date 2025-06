Capaccio Paestum, Basile (NM): “bene giunta tecnica ma opportuno professionisti locali”

“Bene la scelta di una giunta interamente tecnica ma avremmo preferito professionalità del territorio, fuori dal mondo della politica”. Così il commissario cittadino di Noi Moderati Capaccio Paestum, Teresa Basile, commenta la decisione del sindaco Gaetano Paolino che ieri mattina ha ufficializzato la giunta.

La posizione di Noi Moderati

“Comprendiamo e apprezziamo la scelta del sindaco di optare per una giunta tecnica, considerato il momento critico che la nostra città sta attraversando in questo momento. Tuttavia, desta perplessità il fatto che nessuno degli assessori nominati provenga da Capaccio Paestum. Sarebbe stato opportuno avere una giunta composta anche da professionisti locali, dunque in grado di conoscere i problemi del territorio e dare risposte immediate.

Ancora una volta, però, si è dovuto guardare fuori dal territorio, spingendosi fino a Salerno e oltre – ha dichiarato la Basile – Sorge inoltre il dubbio che si voglia mascherare come discontinuità una realtà che sembra invece seguire logiche di continuità con il passato. I voti che hanno consentito la vittoria al primo turno sono espressione di consiglieri che, nella maggior parte dei casi, sono riconducibili alla stessa area politica e istituzionale di sempre. Come Noi Moderati, pur non essendo rappresentati in consiglio comunale, assicuriamo ai nostri iscritti e simpatizzanti che resteremo vigili sull’operato dell’amministrazione Paolino. Lo faremo con senso critico e costruttivo, nell’interesse esclusivo della nostra comunità, auspicando che non vi siano nuove sorprese che possano deludere ulteriormente i cittadini di Capaccio Paestum”.