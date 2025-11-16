Capaccio Paestum, auto con cinque ragazzi a bordo finisce in un canale. Paura a Gromola

È successo nella notte. Per un giovane si è reso necessario il trasferimento in ospedale

A cura di Alessandra Pazzanese

Ennesimo sabato sera di paura, a Capaccio Paestum, a causa di un incidente stradale.

Nella notte appena trascorsa una Fiat Panda con a bordo cinque giovani diciottenni del posto, per cause da accertare, è finita in un canale.

L’incidente si è verificato a Gromola, in via del Sele.

I soccorsi: un ferito

Ad avere la peggio uno dei ragazzi che è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118 accorsa immediatamente sul posto.

Ad intervenire per recuperare l’autovettura e i giovani anche i Vigili del Fuoco di Agropoli.

Per fortuna il giovane trasferito in ospedale non presenta ferite gravi e gli altri quattro hanno riportato lievi ferite agli arti, ma lo spavento è stato grande anche per i passanti e i soccorritori.

Ad effettuare i rilievi del caso i carabinieri della Stazione di Agropoli sotto la guida del Capitano Giuseppe Colella.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Municipio Casal Velino

Casal Velino: va in pensione ma continuerà a collaborare con il Comune

L'ex dipendente andrà a supportare gratuitamente il Settore di Polizia Municipale del…

Fiamme sulla SS18 a Eboli: auto prende fuoco e il conducente fugge

È successo questa notte. Indagini in corso

Eboli: un morto a Foce Sele. accoltellato 35enne marocchino

L’uomo avrebbe subito un’aggressione da parte di un connazionale

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79