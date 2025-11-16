Capaccio Paestum, auto con cinque ragazzi a bordo finisce in un canale. Paura a Gromola

Ennesimo sabato sera di paura, a Capaccio Paestum, a causa di un incidente stradale.

Nella notte appena trascorsa una Fiat Panda con a bordo cinque giovani diciottenni del posto, per cause da accertare, è finita in un canale.

L’incidente si è verificato a Gromola, in via del Sele.

I soccorsi: un ferito

Ad avere la peggio uno dei ragazzi che è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118 accorsa immediatamente sul posto.

Ad intervenire per recuperare l’autovettura e i giovani anche i Vigili del Fuoco di Agropoli.

Per fortuna il giovane trasferito in ospedale non presenta ferite gravi e gli altri quattro hanno riportato lievi ferite agli arti, ma lo spavento è stato grande anche per i passanti e i soccorritori.

Ad effettuare i rilievi del caso i carabinieri della Stazione di Agropoli sotto la guida del Capitano Giuseppe Colella.