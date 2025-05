Capaccio Paestum, ASD Poseidon Karate: il presidente Ferdinando Polito premiato da Libertas al Salone d’Onore del CONI

Una giornata di grande prestigio e riconoscimento per i valori dello sport e dell’inclusione. Libertas, in occasione del suo ottantesimo anniversario, celebra la sua storia con un evento speciale presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, dove sono stati premiati quei professionisti che, attraverso lo sport, hanno promosso salute, benessere e inclusione sociale.

La premiazione

L’evento vedrà la partecipazione di illustri personalità, tra cui il presidente del CONI Giovanni Malagò, l’ex presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte , il presidente Libertas Andrea Pantano, Carolina Morace, Chiara Appendino, il vice- direttore generale Libertas Lorenzo Lommano e altre importanti autorità del panorama istituzionale e sportivo italiano.

Soddisfazione per l’Asd Poseidon Karate

Tra i premiati con “certificato d’eccellenza e medaglia” , il professor Ferdinando Polito, presidente e direttore tecnico dell’ ASD Polisportiva Poseidon Karate Kickboxing, fiduciario CONI di Capaccio Paestum, Giungano, Monteforte Cilento e Trentinara, nonché.

Già docente di Scienze Motorie, Polito si è distinto per la sua costante opera di educazione attraverso le discipline sportive, premiati il M.Matteo D’Amato Presidente ASD Arti marziali Capaccio Paestum kung fu e il M.Giovanni Annunziata, direttore tecnico della ASD presieduta dal M.D’Amato, contribuendo in modo significativo alla crescita dei giovani atleti e al benessere psicofisico di tutti i praticanti.

Oltre al riconoscimento per il suo impegno sociale e educativo, si celebrano anche i successi agonistici raggiunti nelle discipline praticate. Sotto la guida del professor Polito, l’ASD Polisportiva Poseidon ha collezionato numerose vittorie nelle competizioni di Karate e Kickboxing, portando atleti di spicco a competere ai massimi livelli.

L’importanza dello sport

La celebrazione del traguardo di Libertas non è solo un omaggio alla sua lunga e prestigiosa storia, ma anche un momento per ribadire l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e crescita sociale. Gli 80 anni dell’ente si trasformano così in un’opportunità per ringraziare coloro che con impegno e dedizione continuano a diffondere i valori dello sport e dell’inclusione.