Capaccio Paestum: ancora un incidente sulla SS18, due le auto coinvolte

Paura nella notte sulla Strada Statale 18 a Capaccio Paestum per l’ennesimo incidente. Due le auto coinvolte nel sinistro avvenuto in località Spinazzo: una Dacia e una Volkswagen Golf che si sono scontrate e nell’impatto la Volkswagen si è ribaltata. A bordo dei veicoli due giovani residenti a Capaccio di venti e ventidue anni.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due ragazzi presso gli ospedali di Battipaglia e di Vallo della Lucania. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno provveduto a sgomberare la carreggiata dai veicoli.

Sul luogo del sinistro sono arrivati tempestivamente anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella, che hanno effettuato i rilievi del caso.