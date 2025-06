Capaccio Paestum ancora senza giunta. Caramante contesta i ritardi

A oltre due settimane dalle elezioni amministrative, il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, non ha ancora ufficializzato la composizione della sua giunta. Questa prolungata attesa ha generato un dibattito e ha innescato le prime polemiche nel panorama politico locale. La città, che ha espresso il proprio voto il 27 maggio, è in attesa di una chiara direzione amministrativa per affrontare le numerose questioni in sospeso.

Le critiche del consigliere Caramante: “Viaggiamo alla velocità di un elefante”

Il consigliere di minoranza Carmine Caramante ha espresso apertamente il suo disappunto per la situazione. “Visti i problemi e le tante cose da mettere a posto, la città di Capaccio Paestum, che ha eletto il 27 maggio il nuovo sindaco, avrebbe meritato immediatamente la costituzione della Giunta e l’inizio delle attività amministrative (come avvenuto in molti casi in passato). Siamo al 9 giugno, e ancora nulla.”

Caramante ha inoltre sottolineato il ritardo nella proclamazione dei consiglieri eletti, che si prevede avvenga solo venerdì 13 giugno. Ha rincarato la dose affermando che la cittadina “si sta abituando malinconicamente all’assenza di ogni cosa che attesti il suo pieno funzionamento amministrativo e democratico”. Il consigliere ha concluso il suo intervento con un’esortazione diretta al sindaco: “Sindaco, se ci sei batti un colpo!”.

L’amministrazione verso l’ufficializzazione: l’attesa per venerdì

Nonostante le critiche e l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di palazzo, fonti interne suggeriscono che il primo cittadino potrebbe essere prossimo a definire la sua squadra di governo.

Si ipotizza che il sindaco Paolino possa ufficializzare la composizione della giunta entro il pomeriggio di venerdì. L’ufficializzazione della nuova amministrazione segnerà l’avvio formale delle attività, permettendo alla città di Capaccio Paestum di affrontare le sfide e le problematiche in sospeso.