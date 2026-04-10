Capaccio Paestum: al via “Open – Outdoor Experiences”, il salone dedicato al turismo green e consapevole

È iniziata oggi, presso il Next di Capaccio Paestum, la IV edizione di “Open – Outdoor Experiences”, il “Salone delle attività all’aria aperta”. Un evento completo e qualificato, che mira a mettere in luce tutte le diverse attività outdoor, tutti gli operatori della filiera coinvolti e tutte le più qualificate destinazioni territoriali attrezzate per soddisfare al meglio le aspettative della nuova ed esigente clientela.

Un nuovo modo di viaggiare: sostenibilità e sicurezza

“Gli ultimi anni sono stati segnati dall’emergenza pandemica che ha portato con sé molti cambiamenti, in particolare nei comportamenti e nelle abitudini dei viaggiatori. Infatti, ad oggi i viaggiatori sono orientati verso un turismo open air. Complici sono la voglia di tornare a viaggiare in modo più sicuro e consapevole, ma anche sostenibile. Da questo nasce ‘Open Outdoor Experiences – Salone delle Attività all’Aria Aperta’, un progetto che intende accendere i riflettori sul patrimonio naturalistico e culturale italiano mediante un nuovo concetto di fruizione turistica basata sulla sostenibilità e accessibilità dei luoghi” ha fatto sapere il Direttore dell’evento, Angelo Coda.

Il programma: tre giorni tra incontri e dimostrazioni

L’evento durerà di tre giorni durante i quali si potranno anche seguire incontri a tema con i rappresentanti delle istituzioni e con i protagonisti delle attività all’aria aperta con cui sarà possibile condividere momenti di confronto anche attraverso la partecipazione ai vari meeting.

L’evento è ad ingresso gratuito per tutti ed offre, tra le altre cose: