Capaccio Paestum: al via le iscrizioni al servizio di refezione

Per il servizio è possibile rinnovare la richiesta sulla piattaforma BonusScuola

A cura di Maria Vittoria Delli Priscoli
Municipio Capaccio Paestum

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Gaetano Paolino, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione ai servizi di refezione per l’anno 2025/2026. Dal 29 settembre è possibile effettuare il rinnovo dell’iscrizione per la mensa presso la scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di tutte le strutture scolastiche site nel territorio di Capaccio Paestum.

Come iscriversi alla mensa scolastica

La piattaforma utilizzata dal Comune è BonuScuola, dalla quale è possibile gestire il Servizio di Mensa scolastica.
La domanda dovrà essere rinnovata anche per gli alunni che hanno usufruito del servizio di refezione nei precedenti anni scolastici.

Le tariffe

Dal 1 gennaio 2025 sono in vigore le nuove tariffe, sia per il trasporto scolastico, la cui iscrizione è terminata il 1 settembre 2025, che per la Refezione scolastica.

La mensa sarà gratuita per famiglie con Isee fino a 5.000 euro.

Per qualsiasi difficoltà è possibile recarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Capaccio Paestum, nella sede di Piazza Santini oppure consultare gli avvisi pubblici sul sito istituzionale dell’Ente.

