Capaccio Paestum: al via le iscrizioni al servizio di refezione

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Gaetano Paolino, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione ai servizi di refezione per l’anno 2025/2026. Dal 29 settembre è possibile effettuare il rinnovo dell’iscrizione per la mensa presso la scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di tutte le strutture scolastiche site nel territorio di Capaccio Paestum.

Come iscriversi alla mensa scolastica

La piattaforma utilizzata dal Comune è BonuScuola, dalla quale è possibile gestire il Servizio di Mensa scolastica.

La domanda dovrà essere rinnovata anche per gli alunni che hanno usufruito del servizio di refezione nei precedenti anni scolastici.

Le tariffe

Dal 1 gennaio 2025 sono in vigore le nuove tariffe, sia per il trasporto scolastico, la cui iscrizione è terminata il 1 settembre 2025, che per la Refezione scolastica.

La mensa sarà gratuita per famiglie con Isee fino a 5.000 euro.

Per qualsiasi difficoltà è possibile recarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Capaccio Paestum, nella sede di Piazza Santini oppure consultare gli avvisi pubblici sul sito istituzionale dell’Ente.