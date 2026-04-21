Capaccio Paestum, affidati parcheggi alla Paistom: il punto con l’Avv. Luciano Farro

Qualche mese fa gli operai dell’Azienda Speciale Paistom, società in house del comune di Capaccio Paestum, rischiavano di rimanere senza lavoro a causa della forte situazione debitoria e di crisi della società stessa.

In pochi mesi lo scenario è radicalmente cambiato. L’Azienda è stata risanata, gli operai sono tornati al lavoro e la macchina amministrativa ha ripreso a correre: sono infatti in corso le procedure concorsuali per nuove assunzioni e per individuare profili professionali utili al territorio. La notizia di oggi segna un ulteriore passo avanti: alla Società sono stati affidati sei parcheggi da gestire.

Verso la stagione estiva: manutenzione e decoro urbano

Si tratta di un lavoro continuo che richiede il massimo impegno, specialmente in questi mesi primaverili. In vista dell’estate, data l’alta vocazione turistica di Capaccio Paestum, la richiesta di manutenzione è in costante aumento, in particolare per quanto riguarda:

Il decoro del verde pubblico ;

; La gestione dei parcheggi sulla fascia costiera.

Il punto dell’Avvocato Luciano Farro

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto l’Avvocato Luciano Farro, Amministratore Unico Delegato dell’Azienda Speciale Paistom, per tracciare il punto della situazione alla luce delle tante ipotesi circolate negli ultimi mesi.

“Farro ha chiarito la situazione attuale della Paistom: una società finalmente risanata e che oggi lavora a pieno regime.”