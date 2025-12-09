Capaccio Paestum accende il Natale 2025: tante presenze per l’accensione del grande albero

Grandi festeggiamenti a Capaccio Paestum nel giorno dell’Immacolata: il pomeriggio è iniziato con l’accensione delle luci natalizie e momenti di intrattenimento al Capoluogo e, subito dopo, tante persone, insieme all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Gaetano Paolino, si sono recate nel centro urbano della Città, a Capaccio Scalo, per assistere all’accensione del grande albero installato sulla rotonda di via Magna Graecia.

Una magica atmosfera natalizia

Canti natalizi, sfilate di elfi e majorette fino a Piazza Santini, animazione e allegria per attendere il Natale nella Città dei Templi. Momenti di festa e intrattenimento realizzati con la collaborazione delle associazioni del territorio. “Capaccio Paestum merita serenità, i bambini devono divertirsi e vivere l’atmosfera natalizia” ha detto il sindaco, Gaetano Paolino tra le altre cose.

“Un Natale oltre le avversità”

Oltre all’albero sono diverse le installazioni luminose e artistiche che decorano Capaccio Paestum per il Natale segno che, come sottolineato dal primo cittadino, anche se la Città ha vissuto momenti complessi legati alle vicende politiche questi devono e possono essere superati e non devono compromettere la serenità della comunità.

Centinaia le persone che si sono riversate in strada per prendere parte agli eventi che hanno segnato solo l’inizio di un lungo calendario di iniziative che coinvolgeranno tutte le località di Capaccio Paestum e che termineranno solo con l’Epifania.