Capaccio Paestum accende il Natale 2025: tante presenze per l’accensione del grande albero

“Capaccio Paestum merita serenità, i bambini devono divertirsi e vivere l’atmosfera natalizia”, queste le parole del sindaco, Gaetano Paolino

A cura di Alessandra Pazzanese

Grandi festeggiamenti a Capaccio Paestum nel giorno dell’Immacolata: il pomeriggio è iniziato con l’accensione delle luci natalizie e momenti di intrattenimento al Capoluogo e, subito dopo, tante persone, insieme all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Gaetano Paolino, si sono recate nel centro urbano della Città, a Capaccio Scalo, per assistere all’accensione del grande albero installato sulla rotonda di via Magna Graecia.

Una magica atmosfera natalizia

Canti natalizi, sfilate di elfi e majorette fino a Piazza Santini, animazione e allegria per attendere il Natale nella Città dei Templi. Momenti di festa e intrattenimento realizzati con la collaborazione delle associazioni del territorio. “Capaccio Paestum merita serenità, i bambini devono divertirsi e vivere l’atmosfera natalizia” ha detto il sindaco, Gaetano Paolino tra le altre cose.

“Un Natale oltre le avversità”

Oltre all’albero sono diverse le installazioni luminose e artistiche che decorano Capaccio Paestum per il Natale segno che, come sottolineato dal primo cittadino, anche se la Città ha vissuto momenti complessi legati alle vicende politiche questi devono e possono essere superati e non devono compromettere la serenità della comunità.

Leggi anche:

Sapri: all’ospedale Immacolata i festeggiamenti in onore della Vergine Madre

Centinaia le persone che si sono riversate in strada per prendere parte agli eventi che hanno segnato solo l’inizio di un lungo calendario di iniziative che coinvolgeranno tutte le località di Capaccio Paestum e che termineranno solo con l’Epifania.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vallo della Lucania, il rione Spio tra fede e tradizione: ecco i festeggiamenti in onore di San Nicola

Tante le iniziative pensate anche quest'anno dal comitato festa sia per i…

Luci d’Artista, si accende l’Albero. Salerno presa d’assalto

Accesso il maxi albero di Piazza Portanova. Tante le presenze in città…

Salerno, furto aggravato e ricettazione: scatta l’arresto per una donna

La donna è stata colta in flagrante tra le auto in sosta,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.