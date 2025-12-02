Capaccio, il punto del presidente Quaglia su regionali e situazione politica del Comune

E’ Angelo Quaglia, primo eletto dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum con Gaetano Paolino sindaco e candidato al Consiglio Regionale con Edmondo Cirielli presidente e per Forza Italia, ha commentato, ai microfoni di InfoCilento, il risultato elettorale esprimendo soddisfazione.

Elezioni regionali

3.739 preferenze che gli hanno dimostrato, ancora una volta, sostegno e fiducia da parte degli elettori capaccesi e non solo.

Elezioni regionali concluse, Quaglia, è già a lavoro per affrontare la complessa situazione politico-amministrativa di Capaccio Paestum: nella Città dei Templi c’è attesa per il Consiglio Comunale di mercoledì, 3 dicembre.

I temi cruciali per la continuità amministrativa

Sul tavolo temi cruciali per la continuità amministrativa del Comune alla luce delle istanze presentate, nelle settimane scorse, da sette consiglieri di maggioranza al sindaco Paolino. L’assise si terrà presso la sede comunale di Capaccio Capoluogo e c’è anche il presidente Quaglia tra i firmatari delle richieste avanzate al primo cittadino.

I consiglieri hanno chiesto l’azzeramento immediato della Giunta Comunale da rinominarsi previo confronto e condivisione, la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi e collegialità per le decisioni importanti anche sulle società partecipate come la Paistom. Cosa accadrà mercoledì? Cosa ci si dovrà aspettare all’esito del Consiglio Comunale, InfoCilento lo ha chiesto proprio al presidente Quaglia.