Capaccio, il punto del presidente Quaglia su regionali e situazione politica del Comune

Angelo Quaglia ha commentato, ai microfoni di InfoCilento, il risultato elettorale esprimendo soddisfazione

A cura di Alessandra Pazzanese

E’ Angelo Quaglia, primo eletto dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum con Gaetano Paolino sindaco e candidato al Consiglio Regionale con Edmondo Cirielli presidente e per Forza Italia, ha commentato, ai microfoni di InfoCilento, il risultato elettorale esprimendo soddisfazione.

Elezioni regionali

3.739 preferenze che gli hanno dimostrato, ancora una volta, sostegno e fiducia da parte degli elettori capaccesi e non solo.

Elezioni regionali concluse, Quaglia, è già a lavoro per affrontare la complessa situazione politico-amministrativa di Capaccio Paestum: nella Città dei Templi c’è attesa per il Consiglio Comunale di mercoledì, 3 dicembre.

Leggi anche:

Vallo della Lucania, Auditorium “Leo De Berardinis”: l’amministrazione risponde alla polemica

I temi cruciali per la continuità amministrativa

Sul tavolo temi cruciali per la continuità amministrativa del Comune alla luce delle istanze presentate, nelle settimane scorse, da sette consiglieri di maggioranza al sindaco Paolino. L’assise si terrà presso la sede comunale di Capaccio Capoluogo e c’è anche il presidente Quaglia tra i firmatari delle richieste avanzate al primo cittadino.

I consiglieri hanno chiesto l’azzeramento immediato della Giunta Comunale da rinominarsi previo confronto e condivisione, la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi e collegialità per le decisioni importanti anche sulle società partecipate come la Paistom. Cosa accadrà mercoledì? Cosa ci si dovrà aspettare all’esito del Consiglio Comunale, InfoCilento lo ha chiesto proprio al presidente Quaglia.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salerno riaccende la musica dei ragazzi: parte la II edizione di “Sinfonie in salone”

Si tratta della rassegna musicale dedicata alle scuole di primo e secondo…

Natale

Ascea Winterland accende il Natale cilentano con ruota panoramica e pista di pattinaggio

Protagonista dell’edizione 2025 sarà la ruota panoramica, un’attrazione che permetterà di vivere…

Pullman

Busitalia Campania, allarme dei sindacati: è fuga di autisti per i carichi di lavoro

UGL Trasporti denuncia la crisi di Busitalia Campania: fuga di conducenti e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.