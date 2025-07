Capaccio Capoluogo senz’acqua: attivate autobotti

Prosegue l’emergenza idrica a Capaccio capoluogo dove si registrano ancora forti disagi per la popolazione a causa della limitata disponibilità d’acqua e della bassa pressione nelle condotte.

L’erogazione idrica, attualmente attiva solo in alcune fasce orarie, risulta insufficiente soprattutto in quelle aree dove le abitazioni non sono dotate di serbatoi di accumulo. Una condizione che sta causando gravi difficoltà alle famiglie residenti.

Le soluzioni

Per far fronte alla situazione, il sindaco Paolino, in continuo contatto con il comandante Clelia Saviano responsabile della Protezione Civile, ha attivato già da diversi giorni un servizio straordinario di distribuzione dell’acqua tramite autobotti, che continuerà a operare fino al completo ripristino del servizio idrico.

Il sindaco Gaetano Paolino è costantemente in contatto con il responsabile della protezione civile e i vertici dell’Asis per sollecitare interventi urgenti anche se dalla società ribadiscono che la situazione è causata da una siccità senza precedenti che continua a incidere sulla distribuzione di acqua.

Il primo cittadino definisce intollerabile l’emergenza idrica attuale e ha investito formalmente della questione anche la Prefettura.

Nel frattempo, saranno intensificati i controlli da parte degli organi competenti per verificare eventuali usi impropri o sprechi di acqua potabile.

Si continuerà a monitorare la vicenda con la massima attenzione fino alla risoluzione definitiva dell’emergenza.