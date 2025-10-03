Capaccio Capoluogo, quadricilo elettrico cabinato finisce su una bancarella del mercato

A cura di Alessandra Pazzanese
Incidente Capaccio

Paura questa mattina a Capaccio Capoluogo dove un quadriciclo cabinato elettrico è finito, per cause da accertare, su una bancarelle del mercato che si tiene sotto ai giardini.

L’accaduto

La fortuna ha voluto che in quel momento non ci fossero persone vicino alla bancarella, ma l’urto ha causato delle difficoltà al venditore ambulante poiché a terra sono finiti, rovinosamente, grandi contenitori di spezie, frutta, ortaggi e frutta secca.

A quanto pare alla guida del quadriciclo c’era una persona anziana.

Non si registrano feriti e sul posto sarebbero giunti i carabinieri della locale stazione per accertare quanto accaduto.

