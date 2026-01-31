Caos politico a Battipaglia: ancora nulla di fatto sulla Giunta

La settimana politica battipagliese si è conclusa senza l’annunciato varo della nuova Giunta comunale. Resta così irrisolto il nodo del rimpasto, aperto dopo l’azzeramento dell’esecutivo cittadino deciso nei giorni scorsi. A diversi giorni dalla revoca delle deleghe a tutti gli assessori, la sindaca Cecilia Francese non ha ancora ufficializzato la composizione della nuova squadra di governo.

Crisi e incertezza politica

Un’attesa che alimenta un clima di incertezza e di instabilità politica, destinato a riflettersi sulla vita amministrativa della città. Le interlocuzioni all’interno della maggioranza sarebbero ancora in corso, tra valutazioni politiche ed equilibri da ricomporre. Ma al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da Palazzo di Città. L’attenzione resta ora puntata sulle prossime ore, decisive per capire quando la sindaca scioglierà le riserve e presenterà la nuova Giunta comunale.