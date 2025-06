“Canta Cicerale”, tutto pronto per la terza edizione del premio musicale: talento, musica e comunità, ecco il programma

L’Associazione Sonus Animae e l’Associazione Culturale San Giorgio di Cicerale, annunciano con entusiasmo la terza edizione del Premio Musicale “Canta Cicerale”, una manifestazione nata con l’intento di promuovere la cultura musicale e valorizzare i talenti emergenti, locali e non.

L’evento

L’iniziativa si conferma come un’importante occasione di espressione artistica e di crescita culturale per il territorio, grazie a un concorso accessibile e aperto a tutte le fasce d’età. Il concorso prevede due categorie: una riservata ai giovani fino a 14 anni e una aperta agli adulti dai 15 anni in su. La partecipazione è gratuita per i più piccoli, mentre per gli adulti è previsto un contributo simbolico di iscrizione.

Ecco come aderire

La procedura di adesione prevede l’invio di un breve video di presentazione, accompagnato dalla modulistica richiesta, entro e non oltre il 20 luglio 2025. Le esibizioni dal vivo si terranno nel cuore del centro storico di Cicerale, presso Piazza Primicile Carafa, nelle giornate del 20 e 21 agosto 2025. Il concorso si articolerà in due fasi: una giornata di selezioni in cui verranno individuati i finalisti di ciascuna categoria e una serata finale dedicata alle esibizioni conclusive, che vedrà anche la partecipazione di ospiti musicali di rilievo e culminerà con la proclamazione dei vincitori. Le performance saranno valutate da una giuria tecnica composta da professionisti del settore musicale, affiancata dal voto del pubblico tramite piattaforma digitale. Questo doppio sistema di giudizio garantisce una valutazione equilibrata, fondata sia su criteri oggettivi che sul coinvolgimento emotivo degli spettatori.

I premi

In palio, per i vincitori della categoria Adulti, esperienze significative come viaggi, masterclass con artisti affermati, registrazioni discografiche e la possibilità di esibirsi in una trasmissione televisiva nazionale. Ai giovani partecipanti sarà garantito un riconoscimento simbolico e un attestato di partecipazione, a testimonianza dell’impegno e della passione per la musica. Il Premio, che in passato aveva già riscontrato un certo successo nel Cilento, è stato ripreso dopo anni di interruzione dal direttore artistico il cantautore Tony Ruggiero e dal Comitato Festa San Giorgio di Cicerale.

Le info utili

“Canta Cicerale” si propone non solo come un evento musicale, ma come un momento di comunità, di festa e di valorizzazione del territorio, che attraverso l’arte e il talento intende unire, coinvolgere e ispirare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione ai numeri 346 370 4853 o 334 902 1160, oppure scrivere all’indirizzo assculturalesangiorgio@gmail.com.