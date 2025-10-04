Campania, Piero De Luca eletto segretario del Pd: “Lavoriamo come una squadra”

L’assemblea regionale del Partito Democratico ha proclamato, questa mattina, Piero De Luca come nuovo segretario del Pd campano. Alla presidenza dell’assemblea è stata designata Teresa Armato, eletta per acclamazione.
Le prime dichiarazioni
Nel suo intervento, il neo segretario ha rivolto un ringraziamento al presidente della Regione Campania, nonché suo padre, Vincenzo De Luca: “Dobbiamo ringraziare chi in questi anni ha dato il sangue, l’anima e la vita per rilanciare la Campania: il presidente Vincenzo De Luca”.
Con l’elezione del segretario e della presidenza, sono stati proclamati anche i 140 componenti della nuova assemblea regionale, di cui 30 provenienti dal salernitano.
L’assemblea
Ecco l’elenco completo dei componenti la Direzione Regionale.
ACAMPORA Gennaro Napoli
2 ANNUNZIATA Giuseppe Napoli
3 BENCIVENGA Giuseppe Napoli
4 BONAVITACOLA Fulvio Salerno
5 BUONAGURO Alberto Napoli
6 CACCIAPUOTI Ida Schlein
7 CAPPARONE Marco Napoli
8 CASILLO Mario Napoli
9 CIBELLI Alessio Schlein
10 CONTE Federico Schlein
11 CONTI Renata Napoli
12 COSENTINO Vittoria Salerno
13 DE MAIO Paolo Salerno
14 DE MAIO Mario Schlein
15 DE ROBERTO Paola Salerno
DI IORIO Francesca Schlein
17 DI NACCI Francesco Schlein
18 FASANO Ilaria Napoli
19 GARZIA Antonietta Schlein
20 GIORDANO Mariarita Salerno
21 GIORDANO Giuseppe Napoli
22 GRILLO Marilisa Avellino
23 IMPEGNO Leonardo Schlein
24 LANDOLFI Alessandro Schlein
25 LANZARA Giuseppe Salerno
26 LENGUA Caterina Avellino
27 LOMBARDI Nicola Schlein
MARCIANO Antonio Napoli
29 MARRA Giuseppe Caserta
30 MARRAZZO Antonio Schlein
31 MATARAZZO Elvira Schlein
32 MENNELLA Luigi Napoli
33 MENNITI Luisa
34 MIGLIACCIO Pasquale Napoli
35 PETRACCA Maurizio Avellino
36 PETRONE Anna Schlein
37 PETTA Anna
38 POLICHETTI Giuseppina
39 QUARTO Concetta Maria
40 REITANO Maurizio
41 RICCI Lucia
42 SCHIPANI Umberto
43 SCOGNAMIGLIO Nunzia
44 SIANI Margherita
45 SORVILLO Lia
46 STARITA Giosuè
47 TARTAGLIONE Assunta
48 VISCONTI Antonio
49 VISCONTI Paola
50 VITELLI Mariagrazia
La proposta
Nel suo discorso, Piero De Luca ha fatto riferimento alle prossime elezioni regionali e ha lanciato una proposta per il partito:
“Un grande abbraccio e in bocca al lupo a Roberto Fico e a tutti noi. Dobbiamo lavorare come una squadra coesa, con ambizione e con orgoglio, per mettere in campo un modello che possa essere di riferimento anche a livello nazionale. Proporrò che la Campania possa ospitare una grande conferenza programmatica per affrontare i temi del Paese e del Sud. Ripartiamo da qui per occuparci delle questioni del Mezzogiorno”.
Con la nuova segreteria, il Pd campano avvia dunque una fase politica che guarda alle scadenze elettorali future e alla definizione di un’agenda programmatica per il Sud.