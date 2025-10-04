Campania, Piero De Luca eletto segretario del Pd: “Lavoriamo come una squadra”

L’assemblea regionale del Partito Democratico ha proclamato, questa mattina, Piero De Luca come nuovo segretario del Pd campano. Alla presidenza dell’assemblea è stata designata Teresa Armato, eletta per acclamazione.

Le prime dichiarazioni

Nel suo intervento, il neo segretario ha rivolto un ringraziamento al presidente della Regione Campania, nonché suo padre, Vincenzo De Luca: “Dobbiamo ringraziare chi in questi anni ha dato il sangue, l’anima e la vita per rilanciare la Campania: il presidente Vincenzo De Luca”.

Con l’elezione del segretario e della presidenza, sono stati proclamati anche i 140 componenti della nuova assemblea regionale, di cui 30 provenienti dal salernitano.

L’assemblea

Ecco l’elenco completo dei componenti la Direzione Regionale.

ACAMPORA Gennaro Napoli

2 ANNUNZIATA Giuseppe Napoli

3 BENCIVENGA Giuseppe Napoli

4 BONAVITACOLA Fulvio Salerno

5 BUONAGURO Alberto Napoli

6 CACCIAPUOTI Ida Schlein

7 CAPPARONE Marco Napoli

8 CASILLO Mario Napoli

9 CIBELLI Alessio Schlein

10 CONTE Federico Schlein

11 CONTI Renata Napoli

12 COSENTINO Vittoria Salerno

13 DE MAIO Paolo Salerno

14 DE MAIO Mario Schlein

15 DE ROBERTO Paola Salerno

DI IORIO Francesca Schlein

17 DI NACCI Francesco Schlein

18 FASANO Ilaria Napoli

19 GARZIA Antonietta Schlein

20 GIORDANO Mariarita Salerno

21 GIORDANO Giuseppe Napoli

22 GRILLO Marilisa Avellino

23 IMPEGNO Leonardo Schlein

24 LANDOLFI Alessandro Schlein

25 LANZARA Giuseppe Salerno

26 LENGUA Caterina Avellino

27 LOMBARDI Nicola Schlein

MARCIANO Antonio Napoli

29 MARRA Giuseppe Caserta

30 MARRAZZO Antonio Schlein

31 MATARAZZO Elvira Schlein

32 MENNELLA Luigi Napoli

33 MENNITI Luisa

34 MIGLIACCIO Pasquale Napoli

35 PETRACCA Maurizio Avellino

36 PETRONE Anna Schlein

37 PETTA Anna

38 POLICHETTI Giuseppina

39 QUARTO Concetta Maria

40 REITANO Maurizio

41 RICCI Lucia

42 SCHIPANI Umberto

43 SCOGNAMIGLIO Nunzia

44 SIANI Margherita

45 SORVILLO Lia

46 STARITA Giosuè

47 TARTAGLIONE Assunta

48 VISCONTI Antonio

49 VISCONTI Paola

50 VITELLI Mariagrazia

La proposta

Nel suo discorso, Piero De Luca ha fatto riferimento alle prossime elezioni regionali e ha lanciato una proposta per il partito:

“Un grande abbraccio e in bocca al lupo a Roberto Fico e a tutti noi. Dobbiamo lavorare come una squadra coesa, con ambizione e con orgoglio, per mettere in campo un modello che possa essere di riferimento anche a livello nazionale. Proporrò che la Campania possa ospitare una grande conferenza programmatica per affrontare i temi del Paese e del Sud. Ripartiamo da qui per occuparci delle questioni del Mezzogiorno”.

Con la nuova segreteria, il Pd campano avvia dunque una fase politica che guarda alle scadenze elettorali future e alla definizione di un’agenda programmatica per il Sud.