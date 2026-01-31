Campania, piano per salvare i fondi delle aree interne: nasce l’Autorità Arai

La Regione Campania riorganizza la governance delle aree interne per accelerare la spesa dei fondi europei entro il 2026 ed evitare il rischio di spopolamento

Ernesto Rocco
Sicignano degli Alburni

La Giunta regionale della Campania ha approvato una delibera strategica per riorganizzare la gestione e il controllo delle politiche destinate ai territori periferici. Il provvedimento nasce dalla necessità di affrontare criticità strutturali quali lo spopolamento, la marginalizzazione e la carenza di servizi, temi centrali nel dibattito politico regionale.

Nonostante le discussioni pre-elettorali avessero ipotizzato la creazione di un assessorato specifico, l’amministrazione ha optato per una soluzione differente: un organismo tecnico-politico che monitori i provvedimenti e indirizzi gli interventi senza gravare sulla struttura della giunta.

La sfida del monitoraggio e della spesa dei fondi europei

Il principale motore di questa riorganizzazione è legato alla gestione delle risorse economiche. La Regione ha rilevato che l’impiego dei fondi europei destinati a questi territori sta procedendo con eccessiva lentezza. Esiste un rischio concreto di perdere i finanziamenti qualora non vengano rispettate le scadenze imposte dall’Europa.

Leggi anche:

DMO Aree Interne Regione Campania: a Contursi l’incontro con l’assessore regionale Maraio

Nello specifico, la normativa richiede di impegnare almeno il 70% delle risorse entro la fine del 2026. Molte aree risultano attualmente in ritardo nella fase operativa, rendendo necessario un intervento diretto sulla governance per accelerare l’attuazione dei progetti e ottimizzare il coordinamento tra i vari livelli amministrativi.

Le zone interessate e l’ampliamento della strategia territoriale

Il piano di intervento coinvolge complessivamente sette Aree Interne. Alle quattro zone già attive, ovvero Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro Titerno, se ne aggiungono tre di nuova istituzione: Sele-Tanagro-Alburni, Alto Matese e Fortore.

A questo quadro si integra anche il capitolo relativo alle isole minori, le quali beneficiano di una linea di finanziamento dedicata. La delibera punta a superare la frammentazione degli enti locali, garantendo una visione d’insieme su territori che, pur nella loro diversità, condividono le medesime urgenze di sviluppo.

Le nuove figure di coordinamento: Comitato e Arai

Per scongiurare la perdita dei capitali europei, il provvedimento introduce due pilastri operativi. Il primo è il Comitato di indirizzo politico, presieduto dal governatore regionale e composto dai rappresentanti dei territori interessati. Questo organismo ha il compito di verificare la correttezza delle priorità, monitorare l’avanzamento dei lavori e intervenire in caso di blocchi burocratici o operativi.

Parallelamente, viene istituita l’Autorità Responsabile per le Aree Interne (Arai), una struttura regionale unica incaricata del dialogo con Roma e del monitoraggio tecnico dei fondi. L’obiettivo è centralizzare la regia per aumentare la pressione sulla spesa e assicurare che gli accordi di programma vengano attuati tempestivamente.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Fabio Cagnazzo Omicidio Vassallo, la Cassazione annulla l’ordinanza per Cagnazzo: “Nuovo esame sui gravi indizi”
Articolo Successivo Antonio Iannone Minacce al senatore Iannone, sporta denuncia alla Questura di Salerno
Nessun commento