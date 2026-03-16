Campania, piano da 1,5 milioni per i borghi e le terme: la proposta di Fratelli d’Italia

Il rilancio delle aree interne della Campania e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale passano per una nuova iniziativa legislativa regionale. Il Consigliere Regionale Giuseppe Fabbricatore, esponente di Fratelli d’Italia, ha depositato un emendamento cruciale al disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, volto a sostenere le identità locali e le eccellenze del territorio.

Il programma Gran Tour per le nuove generazioni

L’emendamento proposto mira all’attuazione del programma denominato “Gran Tour per le nuove generazioni nelle Province Campane”. Si tratta di un’iniziativa strategica finalizzata alla riscoperta e alla promozione dei borghi, delle tradizioni locali e dell’immenso patrimonio culturale regionale. Per sostenere tale visione, la proposta prevede uno stanziamento di 500.000 euro annui per l’intero triennio, per un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro. L’obiettivo è generare risultati tangibili soprattutto per i comuni delle aree interne, spesso ai margini dei grandi flussi turistici.

Focus su Contursi Terme: scienza e benessere

Una parte significativa della proposta guarda con attenzione all’Alta Valle del Sele e Tanagro, con un focus specifico su Contursi Terme. L’iniziativa prevede la valorizzazione del patrimonio idrominerale attraverso l’istituzione di un Osservatorio Permanente. Questa struttura sarà dedicata allo studio scientifico per promuovere le proprietà salutari delle acque e le loro applicazioni terapeutiche.

Secondo quanto previsto nel piano, l’Osservatorio dovrà operare in stretta sinergia con le realtà termali esistenti, creando un modello integrato che unisca l’aspetto sanitario ai percorsi culturali e naturalistici del territorio.

Il plauso del coordinamento territoriale

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Contursi Terme ha accolto con estremo favore l’iniziativa, sottolineando l’importanza di un impegno concreto per il bilancio regionale. In una nota ufficiale, il coordinamento ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato dell’onorevole Fabbricatore:

“L’impegno di Giuseppe Fabbricatore è di fondamentale importanza per il nostro territorio soprattutto per raggiungere obiettivi chiave per la nostra comunità.”

L’iniziativa viene letta come una risposta pragmatica alle esigenze delle province campane, volta a trasformare le risorse naturali e storiche in veri volani di sviluppo economico e sociale.