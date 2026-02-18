Campania, Comuni montani esclusi: Luciano (Uncem): “intervento immediato del Governo e della Regione

“Da un anno e mezzo Uncem dice al Governo che la riclassificazione dei Comuni montani italiani andava evitata. Ora siamo arrivati alle proteste, anche dure, di tanti Comuni esclusi. Dobbiamo dare senso alla mobilitazione chiedendo impegno diretto e in tempi rapidi ai rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione. A dar voce in Campania ci sarà il Governatore regionale on. Roberto Fico e l’assessore all’Agricoltura e foreste Maria Carmela Serluca, che stanno lavorando in tal senso. A dirlo è Vincenzo Luciano, presidente Uncem Campania.

Le richieste

Uncem dice che la nuova classificazione non andava fatta, siamo stati gli unici. Lo diciamo da anni. Consapevoli del caos di una ennesima classificazione di Comuni, nel Paese Italia che ha più classificazioni di Comuni al mondo poiché sono divisive – sottolinea Luciano -. Avevamo chiesto di eliminare l’articolo 2 del ddl. Ora le preoccupazioni dei Comuni sono molte. Quello che non si capisce è se a chi non sarà più montano si applicheranno ancora le norme su scuole, sanità, trasporti, con numeri e ordinamento differenziato. È così da decenni.

Cambierà per chi è fuori? Dunque, Uncem vuole capire se la classificazione è di fatto retroattiva. E se cambia gli scenari consolidati da decenni. Sarebbe assurdo e dannoso. Non andiamo in questo caos.

“Dubbi e domande senza risposta”

Seconda preoccupazione, il sottoinsieme dei Comuni montani che dovrà essere a breve definito secondo criteri sociali ed economici, come prevede la nuova legge montagna. Chi sarà dentro questo secondo elenco avrà i benefici della legge, economici e non solo. Evitiamo questo sottogruppo, questo sottoinsieme che ci preoccupa ancor più del primo elenco, da tre mesi al centro di furiose polemiche e scontri. Fossimo stati ascoltati, si potevano evitare già a ottobre. Per toglierle di mezzo serve una Politica di coesione, unità, comunione.

Il dossier

Per la Campania, stiamo raccogliendo la protesta, le storture, gli errori presenti anche nell’ ultima classificazione, che tengono “fuori“ ben 40 comuni componenti le Comunità montane (di seguito l’elenco dei comuni esclusi inseriti nelle CCMM, che ricordo essere disciplinate da leggi regionali), di cui 20 nel salernitano, 14 nel casertano, 5 nel beneventano e 1 nella città metropolitana di Napoli. Comuni per lo più in linea anche con gli ultimi criteri individuati dall’ ultima classificazione allegata alla legge 131/25 sulla montagna. Per contro entrano 52 nuovi comuni che nulla o poco hanno a che vedere con criteri di montanita’ (Avellino, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Amalfi, Positano, Camerota, Cetara, Cava dei Tirreni, Massa Lubrense, ecc.).

Questo dossier lo consegneremo nelle mani del Presidente Fico, affinché chieda al Ministro di modificare l’elenco e mantenere tutti i comuni già classificati come montani e che compongono le nostre CCMM campane. Un’azione che non esclude anche il ricorso a vie legali.

Il 25 febbraio prossimo, presso la sede dell’Osservatorio dell’Appennino Meridionale, nell’UNISA, faremo il punto nel nostro consiglio regionale Uncem, a cui parteciperà l’ Ass. Serluca e da remoto il Presidente Fico.