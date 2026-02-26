Campagna, giornata da incubo per gli automobilisti: traffico in tilt all’Epitaffio

Giornata da incubo per gli automobilisti in transito in località Epitaffio, in direzione Quadrivio di Campagna. Il traffico è andato in tilt a causa del taglio e della manutenzione di alcuni alberi lungo la carreggiata. Le auto sono rimaste in fila per ore, con forti disagi alla circolazione.

Traffico in tilt e disagi

Momenti di tensione si sono registrati quando, in alcuni frangenti, gli operai hanno letteralmente chiuso la strada, impedendo ai veicoli di uscire dall’ingorgo. Diversi automobilisti, esasperati dall’attesa, hanno inveito contro il personale impegnato nei lavori.

Gli interventi

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, al lavoro per gestire la viabilità e riportare la calma. Non si tratta, però, di un episodio isolato: già in passato, nello stesso punto, interventi di manutenzione hanno causato file chilometriche e proteste.

L’ordinanza

Al centro delle polemiche come detto dai residenti, sembra sia: “un’ordinanza del Comando della Polizia Municipale, della durata di un anno, che autorizza una ditta a effettuare la manutenzione degli alberi su tutto il territorio comunale”. Un provvedimento che, secondo molti cittadini, andrebbe :”meglio coordinato per evitare il ripetersi di simili disagi”.