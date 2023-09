Campagna: Giacomo Magliano nominato Presidente del Consiglio Generale della Comunità Montana Tanagro e Alto Medio Sele

A qualche ora dalla nomina ufficiale e dalle congratulazioni che sono giunte da diverse e numerose amministrazioni locali ed esponenti politici anche provinciali, Giacomo Magliano, consigliere comunale della Città di Campagna, scoglie le riserve e affida ad una nota il suo augurio di buon lavoro alla squadra e a tutta la Comunità Montana Tanagro e Alto Medio Sele di cui è neo Presidente del Consiglio Generale. “Il mio impegno politico oggi assume un significato diverso e so per certo che il ruolo che ricoprirò è pieno di responsabilità, un ruolo che mi onora e mi gratifica e che rivestirò con la massima onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto per tutti. Il mio impegno – dice Magliano – sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i componenti del Consiglio, garantendo l’esercizio effettivo delle nostre funzioni nell’osservanza e nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti“.

Poi un ringraziamento al Sindaco di Campagna Biagio Luogno : “Voglio ringraziare tutti i sindaci e i consiglieri delegati per la fiducia riposta nella mia persona e in particolare Biagio Luogno per la delega che mi ha concesso per rappresentare la Città di Campagna in seno al Consiglio Generale.

A tutti i sindaci e colleghi consiglieri delegati, formulo un sincero augurio di un proficuo lavoro, rammentando a ciascuno di noi, me per primo, che il prestigio e la dignità di questa assemblea e delle istituzioni in generale sono interamente affidate alle nostre sensibilità ed ai nostri comportamenti”.