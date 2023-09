Eboli: Si torna tra la gente e in Piazza della Repubblica e riprendono i comizi

Dall’attuale situazione amministrativa si intende andare verso nuova visione politica in considerazione dell’attuale situazione. Infatti, “la crisi dell’amministrazione Conte ed i problemi della città di Eboli che continuano ad essere irrisolti tra improvvisazione ed ambizioni personali” spingono il gruppo Eboli Responsabile a farsi avanti, decidendo di parlare direttamente ai cittadini con lo strumento comunicativo da sempre più valido e diretto, un comizio in piena piazza.

Eboli Responsabile si presenta alla cittadinanza

“Eboli Responsabile”, domenica 17 settembre alle ore 11.00 scende in Piazza della Repubblica con le sue proposte per una nuova stagione politica.

Il consigliere comunale Damiano Capaccio non le manda a dire e, con il coordinamento cittadino di Eboli Responsabile, sceglie di tornare in piazza a fare politica tra la gente.

Eboli Responsabile organizza un comizio pubblico perché “vogliamo guardarci negli occhi e dire che la Politica è la cosa più bella che c’è. Eboli ne ha bisogno. È necessario partire dalle considerazioni sull’attuale situazione amministrativa, ma con l’obiettivo di delineare una visione e un percorso per cambiare la Politica a Eboli. Proveremo a dire qualcosa di nuovo, di diverso. Cercheremo di spiegare perché crediamo che si stia andando nella direzione sbagliata. Soprattutto, vogliamo dire a tutti quelli che si sentono disillusi e rassegnati che una strada possibile c’è. Questo è quello in cui crediamo, questo è quello che vogliamo fare”.

Un gruppo politico pronto ad agire

Con Capaccio, prende la parola anche Michele Mondelli, neo coordinatore del gruppo politico locale che, insieme a Paola Massarelli e Ivan Vernosce, è stato chiamato a dare nuova linfa vitale allo schieramento che fa capo in Consiglio Comunale al dottore Capaccio.